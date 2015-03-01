Екс-глава британської розвідки MI-6 назвав Росію загрозою для країни

Про це заявив колишній глава британської розвідувальної служби МІ-6 сер Джон Сауерс в інтерв'ю BBC Radio 4, передає Lenta.ru.

Одним з проявів російської загрози Сауерс назвав те, що Москва «наполегливо нагадує про наявність у неї ядерної зброї. Зокрема, він згадав польоти російських стратегічних бомбардувальників над Європою.

Він констатував, що Росія і США знаходяться на одному і тому ж рівні оснащеності ядерною зброєю. «Зараз ми не хочемо, щоб було повторення кубинської ракетної кризи 1962 року, коли ми наблизилися до межі ядерної війни», - підкреслив він.

На думку Сауерса, сучасний світ набагато більш небезпечний, ніж раніше. «Стабільність, яка в нас була під час холодної війни, або переважання Заходу, яке було у нас одне-два десятиліття після закінчення холодної війни, - це в даний час змінюється», - заявив він, додавши, що з багатополярним світом пов'язана реальна небезпека«.

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Розбіжності між Росією і Європою Сауерс закликав вирішувати за допомогою розширення діалогу. При цьому він вважає за необхідне збільшити військові витрати і вжити заходів оборонного характеру для захисту себе і країн-союзників, в тому числі держав Балтії та Центральної Європи.

«Ми повинні мати можливість мати справу з такими речами, як гібридна війна, яку, як ми бачили, Росія розгорнула, спочатку в Криму, а потім на Донбасі. Ми повинні мати можливість мати справу з кибервійною», - зазначив екс-глава розвідки.

Крім того, екс-керівник MI-6 висловив сумнів щодо прогресу демократичних інститутів в Росії. «Не потрібно обманювати себе, що Росія знаходиться на шляху до демократії, тому що це не так», - заявив він.