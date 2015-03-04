У Британії заявили про дефіцит експертів, які визначають стать курчат

Британська рада з птахівництва (British Poultry Council) заявила про гостру нестачу фахівців, які вміють швидко й точно визначати стать курчат, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Times.

Кадровий голод виник, незважаючи на те, що така робота є гідно оплачуваною: експерти даного профілю заробляють близько 40 тисяч фунтів в рік (понад 61 тисячу доларів).

Голова ради з птахівництва Ендрю Лардж (Andrew Large) висловив припущення, що причина непопулярності спеціальності полягає в суті роботи. «Щодня потрібно проводити годину за годиною, вдивляючись у гузки курчат»,- пояснив він. Лардж зазначив, що відмінності в первинних статевих ознаках у птахів чоловічої і жіночої статі мінімальні, що й робить роботу дуже копіткою.

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Експерт додав, що робити це треба в швидкому темпі та з високою ефективністю: за годину треба оглянути до тисячі курчат. При цьому визначати гендерну належність птахів необхідно з 98-відсотковою точністю.

«Щоб навчити кого-небудь правильно визначати стать курчат, потрібно три роки», - підкреслив Лардж. Він також висловив жаль, що у Великобританії ця робота піддається глузуванням, привівши в приклад Азію, де професія експерта зі статі курчат вважається престижною.

Як зазначає The Time, нестача кваліфікованих фахівців даного профілю ставить під удар британську індустрію птахівництва в цілому.