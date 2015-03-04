Главреда російської радіостанції викликали на допит у МВС через погрози на адресу Собчак

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Мене викликали повісткою в МВС на завтра давати показання щодо погроз на адресу Ксенії Собчак. Я законослухняно піду", - повідомив Венедиктов у своєму "Твіттері".

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Раніше Ксенія Собчак написала у мікроблозі, що їй надійшли погрози під час панахиди по вбитому опозиційному політику Борису Нємцову.

"На виході з центру Сахарова стояли з @aavst (Олексієм Венедиктовим) говорили про Борю (Нємцова). Підходить чоловік: "Майте на увазі - ви наступна, Ксенія", - повідомила у вівторок телеведуча в "Твіттері".