Главреда російської радіостанції викликали на допит у МВС через погрози на адресу Собчак
18:52, 04 березня 2015Світ
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Головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов повідомив, що 5 березня викликаний в МВС для дачі свідчень у зв'язку з погрозами, що надійшли від невідомих на адресу телеведучої Ксенії Собчак.
Венедиктов дасть свідчення в МВС / bloknot.ru
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
"Мене викликали повісткою в МВС на завтра давати показання щодо погроз на адресу Ксенії Собчак. Я законослухняно піду", - повідомив Венедиктов у своєму "Твіттері".
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Раніше Ксенія Собчак написала у мікроблозі, що їй надійшли погрози під час панахиди по вбитому опозиційному політику Борису Нємцову.
"На виході з центру Сахарова стояли з @aavst (Олексієм Венедиктовим) говорили про Борю (Нємцова). Підходить чоловік: "Майте на увазі - ви наступна, Ксенія", - повідомила у вівторок телеведуча в "Твіттері".
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