Грібаускайте: загроза з боку РФ реальна, і ми перебуваємо на лінії фронту

Таку заяву зробила президент Литви Даля Грібаускайте, повідомляє Delfi.lt. За її словами, досі Литва могла дозволити собі обходитися без обов'язкової військової служби.

Читайте такожУ Литві вирішили повернути обов'язкову військову службу

"Але поряд з нашими кордонами змінилася геополітична ситуація, ми зрозуміли, що загроза дуже реальна. Загроза реальна для всього регіону, країн Балтії. Наші сусіди стали малопрогнозованими, я маю на увазі Росію", - сказала Даля Грібаускайте.

Президент Литви нагадала про зростання активності російської армії в Калінінградській області, у Балтійському морі, у повітряному просторі над Балтикою, де польоти російських літаків, за її словами, представляють загрозу для цивільної авіації.

"Нам відомі процедури НАТО. Сили швидкого реагування можуть почати діяти мінімум через 72 години. Країни Балтії досить невеликі. Ми самі повинні оборонятися протягом 72 годин, а може і довше", - сказала вона.

Відновлення призову в армію вона назвала сигналом, який дає зрозуміти, що Литва буде захищатися.

За словами Далі Грібаускайте, проти країн Балтії вже зараз ведеться інформаційна війна і кібератаки. "Ми перебуваємо на лінії фронту, проходить перший етап конфронтації, я маю на увазі інформаційну війну, пропаганду і кібератаку. Отже, на нас напали. Чи переросте це в конвенційну конфронтацію? Ніхто не знає. Але вже зараз ми повинні захищатися від цієї агресивної поведінки", - сказала Даля Грібаускайте.