Грібаускайте: На сході України йде боротьба за мир у Європі

Про це президент Литви сказала в інтерв'ю ВВС-Україна.

"Ми бачимо на сході України, як Україна бореться за мир в усій Європі: за суверенітет всіх незалежних держав та за верховенство права на своїй території",- сказала Грібаускайте.

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Вона зазначила, що останній раз бачилася із президентом РФ Володимиром Путіним ще у 2010 році, за його перебування на посаді прем’єр-міністра. Наступна зустріч, за її словами, відбудеться "не найближчим часом» – «лише коли Росія поводитиметься інакше".

"Ми бачимо різницю між країною, що захищається, та країною-агресором, яка не лише нападає та підтримує терористів, але й сама веде себе як терорист", - зауважила Грібаускайте щодо поведінки Росії.

За словами президента, Литва наразі надає різноманітну допомогу Україні: "Ми робимо все можливе. Існує багато форм підтримки: це і участь україно-польсько-литовському батальйоні, де українські солдати можуть тренуватися, і допомога наших інструкторів, і лікування українських вояків у наших шпиталях".

Водночас додала, що на цьому допомога не обмежується, і є інша, але це є «державною таємницею".

Щодо відмови президента РФ від реалізації проекту "Південний потік" Грібаускайте зазначила: "Не він зупинився, а його зупинили. Європейський союз, принаймні - в цьому проекті, показав неприпустимість використання нафти та газу як інструментів політичного тиску".

За словами литовського президента, якби Путіна не вдалось зупинити - "він рухався б далі вглиб Європи, використовуючи не лише економічні засоби".