Рада безпеки ООН сьогодні обговорить ситуацію в Україні

Рада безпеки ООН збирається сьогодні на засідання для обговорення ситуації в Україні.

Як повідомляє Радіо Свобода, під час відкритої зустрічі, запланованої на 10-у ранку за нью-йоркським часом (17:00 за Києвом), йтиметься про політичне врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Очікується доповідь помічника генсекретаря ООН з прав людини Івана Шимоновича, а також заступника генсекретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтмана.

Востаннє Рада безпеки ООН збиралася щодо України 27 лютого на вимогу Франції і Німеччини. Тоді йшлося про дотримання підписантами Мінських угод 12 лютого, які передбачають припинення вогню, відведення важкої техніки та обмін полоненими.