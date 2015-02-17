Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо ситуації в Україні

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію щодо ситуації в Україні.

Совет безопасности ООН принял резолюцию по ситуации в Украине / un.org Як передає кореспондент УНІАН, запропоновану Російською Федерацією резолюцію щодо припинення вогню на сході України підтримали всі 15 членів Радбезу ООН. Засідання веде представник Китаю. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖРБ ООН планує знову закликати провести належне розслідування падіння літака MH17 - ЗМІ Представник України при ООН Юрій Сергєєв відзначив у Twitter, що ”Резолюція пропонує комплекс заходів щодо практичного втілення мінських домовленостей”.

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