Необхідні Україні реформи під загрозою – ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Ради безпеки ООН.

«Необхідні давно і обіцяні реформи в Україні є під загрозою, оскільки уряд зараз зосереджений на інших пріоритетах», - сказав він, нагадавши про складну економічну ситуацію в Україні.

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Шимонович наголосив, що «на цьому фоні необхідно, щоб уряд продемонстрував рішучість у боротьбі з корупцією та забезпечив безпристрасне відправлення справедливості та переслідування винних у порушенні прав людини».

«Це буде стримувати подальше порушення прав людини», - сказав він.

Також, за його словами, необхідно притягнути до відповідальності осіб за насильство, внаслідок якого загинули багато осіб.

Раніше керівник відділу операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) Джон Гінг заявив, що у зоні конфлікту на Донбасі 2 мільйони осіб потребують термінової гуманітарної допомоги.