Швейцарія запровадила санкції проти Кобзона і російських генералів

Заходи ухвалені щодо 28 осіб та організацій, на яких з п'ятниці накладаються обмеження, повідомляє ВВC Україна.

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У список, зокрема, потрапили співак і депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Йосип Кобзон, заступники міністра оборони Росії - генерали Анатолій Антонов і Аркадій Бахін, а також депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін.

У список також потрапили командири збройних формувань сепаратистів на Донбасі - Михайло Толстих, відомий як "Гіві", і Арсеній Павлов - "Моторола".