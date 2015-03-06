Швейцарія запровадила санкції проти Кобзона і російських генералів

20:03, 06 березня 2015
Світ
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Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення розширити список осіб, проти яких будуть запроваджені санкції у зв'язку з анексією Криму Росією в 2014 році та конфліктом на сході України.

УНИАН

Заходи ухвалені щодо 28 осіб та організацій, на яких з п'ятниці накладаються обмеження, повідомляє ВВC Україна.

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У список, зокрема, потрапили співак і депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Йосип Кобзон, заступники міністра оборони Росії - генерали Анатолій Антонов і Аркадій Бахін, а також депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін.

У список також потрапили командири збройних формувань сепаратистів на Донбасі - Михайло Толстих, відомий як "Гіві", і Арсеній Павлов - "Моторола".

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