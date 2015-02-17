РФ не буде вводити санкції проти артистів з ЄС, оскільки там немає співаків рівня Кобзона

Про це заявив журналістам міністр культури РФ Володимир Мединський, передає ТАСС. "Росія не стане дзеркально відповідати на розширення Євросоюзом чорного списку в частині заборони на в'їзд для низки артистів з РФ", - сказав він.

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"Немає сенсу розмінюватися, там немає артистів рівня (Йосипа) Кобзона", - додав Володимир Мединський.

Крім цього, оцінюючи заборону на показ російських фільмів і серіалів в Україні, міністр підкреслив, що таке рішення "за межею коментарів".

Нагадаємо, у понеділок вступили в силу нові санкції ЄС щодо Росії. Зокрема, в "чорний список" увійшли депутати Держдуми РФ Йосип Кобзон і Валерій Рашкін, перший заступник міністра оборони РФ Аркадій Бахін, заступник міністра оборони Анатолій Антонов, начальник головного оперативного управління Генштабу РФ генерал-лейтенант Андрій Картаполов.

Йосип Кобзон заявив, що радий опинитися в списку санкцій Євросоюзу. Валерій Рашкін сказав, що пишається тим, що включений у чорний список.