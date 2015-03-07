Глава МЗС Латвії обіцяє Росії «запобіжні заходи» у разі погіршення ситуації

Міністр закордонних справ головуючої у ЄС Латвії Едгарс Рінкевіч запевняє, що в разі погіршення ситуації на сході України Євросоюз повернеться до обговорення подальших запобіжних заходів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у Ризі на прес-конференції після завершення неформального засідання глав МЗС країн Євросоюзу.

"Зараз наш фокус зосереджений на політичному і дипломатичному тиску для пошуку політичного рішення. Але якщо щось трапиться, ЄС повернеться до обговорення подальших запобіжних заходів", - сказав Рінкевіч.

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Він пояснив, що під погіршенням розуміє "поновлення війни з боку сепаратистів, яких підтримує російська армія, окупацію нових територій чи атаки на нові міста".

"Ми не можемо бути повністю задоволеними розвитком ситуації, навіть не можемо бути частково задоволеними, але ми віримо, що є незначні сигнали покращення ситуації порівняно з тією, яка була 12 лютого", - сказав міністр.