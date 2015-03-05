Тільки повне виконання РФ мінських домовленостей сприятиме скасуванню санкцій ЄС
Лише повне виконання Російською Федерацією зобов'язань за мінськими домовленостями сприятиме скасуванню санкцій Євросоюзу.
Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
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"Ми даємо чітко зрозуміти, що домовленості, досягнуті 12 лютого в Мінську, повинні повністю дотримуватися і, таким чином, єдиною умовою для скасування Євросоюзом санкцій буде повна імплементація зобов'язань, визначених в Мінську", - наголосив Філіп Хеммонд.
Разом з тим він відзначив, що в Києві на зустрічах з президентом Петром Порошенком та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком обговорить заходи, яких необхідно вжити, щоб зберігати єдність Євросоюзу щодо політики санкцій проти РФ, а також зберігати єдність ЄС та США у цьому напрямку.
"Таким чином, ми стоїмо разом та надсилаємо чіткий сигнал Росії щодо того, що вона повинна виконати, щоб санкції були скасовані", - додав Філіп Хеммонд.