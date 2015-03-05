Тільки повне виконання РФ мінських домовленостей сприятиме скасуванню санкцій ЄС

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

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"Ми даємо чітко зрозуміти, що домовленості, досягнуті 12 лютого в Мінську, повинні повністю дотримуватися і, таким чином, єдиною умовою для скасування Євросоюзом санкцій буде повна імплементація зобов'язань, визначених в Мінську", - наголосив Філіп Хеммонд.

Разом з тим він відзначив, що в Києві на зустрічах з президентом Петром Порошенком та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком обговорить заходи, яких необхідно вжити, щоб зберігати єдність Євросоюзу щодо політики санкцій проти РФ, а також зберігати єдність ЄС та США у цьому напрямку.

"Таким чином, ми стоїмо разом та надсилаємо чіткий сигнал Росії щодо того, що вона повинна виконати, щоб санкції були скасовані", - додав Філіп Хеммонд.