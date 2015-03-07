У Нігерії десятки людей загинули в результаті потрійного теракту

Один з вибухів прогримів у суботу вдень на міському ринку, потім надійшли повідомлення ще про два вибухи поблизу. Раніше повідомлялося про загибель 10 людей, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожБойовики "Боко Харам" розстріляли нігерійське селище

"Три вибухи забрали життя щонайменше 33 осіб", - говориться в повідомленні агентства з посиланням на очевидців.

Відповідальність за теракт поки ніхто на себе не взяв.

Раніше подібні вибухи здійснювало радикальне ісламістське угруповання "Боко Харам", члени якої виступають проти західної моделі освіти і добиваються введення шаріату по всій країні. Угрупування стоїть за більшістю терактів, які відбуваються в країні на регулярній основі.

Майдугурі, в якому живуть більше одного мільйона осіб, в початку року зазнав масштабного нападу угруповання "Боко Харам". Атака на місто і прилеглий до нього аеропорт була відбита силами безпеки Нігерії.