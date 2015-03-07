Австрія вимагає кардинального перегляду європейської політики сусідства

Метою такою нової політики має стати створення миру та стабільності, "а не нових розмежувальних ліній в Європі", заявив міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц у суботу, 7 березня, під час зустрічі зі своїми колегами з інших країн-членів ЄС у Ризі, передає агенція AFP.

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Очільник австрійського дипломатичного відомства виступив також за залучення "сусідів наших сусідів" до переговорів. За словами Курца, слід припинити практику, коли політика ЄС стає "пробою на міцність для таких країн, як Україна, Грузія та Молдова".

На тлі конфлікту в Україні, Сирії та Лівії, на думку австрійського міністра закордонних справ, має постати питання, чи "Східне партнерство" у тому вигляді, у якому його задумували, узагалі діє".

"На даний момент ми не лише на сході, а й на півдні ЄС переживаємо дуже багато нестабільності", - цитує голову австрійського МЗС Німецька хвиля.

Як відомо, європейська політика сусідства спрямована на поглиблення політичних та економічних відносин із країнами-сусідами Євросоюзу. ЄС має витратити на реалізацію цієї програми з 2014 по 2020 рік загалом 15,4 мільярда євро. Міністри закордонних справ дискутуватимуть під час суботньої зустрічі у Ризі про нові підходи у політиці партнерства.