У Сирії невідомі атакували позиції бойовиків "Ісламської держави"

За даними Сирійського центру зі спостереження за правами людини, декілька озброєних людей, імовірно на мотоциклах, одночасно напали на контрольно-пропускний пункт та охорону адміністративного будинку в місті Дейр-ез-Зор за 60 км від кордону з Іраком, повідомляє Бі-бі-сі.

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Державні сірійські ЗМІ в січні повідомляли про початок підпільного опору джихадистам в контрольованих ними областях країни, проте незалежного підтвердження цієї інформації досі не було.