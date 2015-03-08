У Сирії невідомі атакували позиції бойовиків "Ісламської держави"
15:48, 08 березня 2015Світ
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На позиції радикального руху "Ісламська держава" в Сирії скоєно напад, організацію якого приписують місцевим партизанам, що воюють проти джихадистів.
REUTERS
За даними Сирійського центру зі спостереження за правами людини, декілька озброєних людей, імовірно на мотоциклах, одночасно напали на контрольно-пропускний пункт та охорону адміністративного будинку в місті Дейр-ез-Зор за 60 км від кордону з Іраком, повідомляє Бі-бі-сі.
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Державні сірійські ЗМІ в січні повідомляли про початок підпільного опору джихадистам в контрольованих ними областях країни, проте незалежного підтвердження цієї інформації досі не було.
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