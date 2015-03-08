Швейцарці на референдумі відкинули нові податкові ініціативи

Представники швейцарської ліберальної екологічної партії запропонували збільшити податки на нафту, газ, вугілля та іншу "брудну енергію". "Зелені ліберали вважають, що таким чином можна стимулювати перехід на поновлювані джерела енергії, зокрема сонячну, передає "Апостроф" з посиланням на Swissinfo.

Читайте такожШвейцарія може надати Україні $200 мільйонів кредитуВ даний час ПДВ в Швейцарії є одним з головних прямих федеральних податків. Він забезпечує наповнення досить значної частини бюджету країни.

Скасувати податки на дитячі та освітні допомоги і тим самим матеріально допомогти сім'ям з дітьми запропонувала центристська Демократично-християнська партія. Ініціатива була націлена на поліпшення демографічної ситуації, але виграли б від цієї реформи насамперед сім'ї середнього достатку, тоді як малозабезпечених верств населення вона ніяк не торкнеться, оскільки вони вже мають різні податкові пільги.

Разом з тим бюджет недорахується 1 млрд франків на рік, через що довелося б підвищувати інші види податків або зменшувати державні витрати.

Для того, щоб питання, які винесені на референдум, були прийняті, потрібна, згідно з правилами, так звана "подвійна більшість": "за" має проголосувати більшість громадян країни, а також більшість з 26 швейцарських кантонів і напівкантонів. Проти обох ініціатив висловилося в неділю більшість кантонів і напівкантонів.