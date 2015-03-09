Меркель у Японії закликала зберегти санкції проти Росії

Канцлер ФРН Ангела Меркель, яка перебуває з візитом у Японії, закликала до збереження санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні, але визнала необхідність пошуку шляхів дипломатичного діалогу, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Кіодо.

Крім того, Меркель висловилася за реформу Ради Безпеки ООН і відзначила важливість зусиль і співпраці з Японією і Бразилією, зокрема в справі боротьби з міжнародним тероризмом. Меркель у своєму сьогоднішньому виступі торкнулася страти двох громадян Японії бойовиками "Ісламської держави" і терактів в Парижі в січні цього року.

Читайте такожШвейцарія продовжила дію санкцій проти Росії

Увечері відбудеться зустріч Меркель з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, на якій, як очікується, будуть обговорюватися питання партнерства в рамках G7, ситуація в Україні, антитерористичні заходи, реформа Ради Безпеки ООН, взаємодія з регіональних питань у Східній Азії і на Близькому Сході. Також будуть обговорюватися шляхи взаємодії двох країн у рамках G7 відносно Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.