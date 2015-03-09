У районі запланованих навчань НАТО помічені російські військові кораблі та літаки

У Чорному морі сьогодні розпочинаються військово-морські навчання флотів країн-членів НАТО.

У маневрах біля берегів Болгарії візьмуть участь кораблі США, Італії, Німеччини, Канади, Туреччини, Болгарії та Румунії, передає Радіо Свобода.

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Перед початком маневрів командувач навчань адмірал Бред Вільямсон заявив, що в районі, де НАТО планує проводити навчання, були помічені російські військові кораблі і літаки. Втім, як додав військовий, російський флот діяв відповідно до міжнародних правил.

«У них є свої плани, а в нас свої», – зазначив Вільямсон.

У військово-морських маневрах, які ініціювали США на тлі напруження відносин Заходу і Росії через конфлікт з Україною, візьмуть участь декілька кораблів, крейсерів та фрегатів. Під час навчань військові відпрацьовуватимуть захист від атак з повітря і від торпедних атак субмарин.