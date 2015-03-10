Глава МЗС Польщі вважає ризикованою ідею створення спільної армії ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина вважає ризикованою ідею створення спільної армії 28-ми держав Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це він сказав сьогодні в ефірі польської радіостанції Radio Zet.

"Це ризикована думка, бо треба у першу чергу запитати, звідки будуть гроші на цю армію, хто буде платити, як мають функціонувати бойові підрозділи", - сказав він.

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Схетина зазначив, що ідея спільної армії Євросоюзу добре звучить, але на практиці, якщо заглибитись у цю тему, виявляється, що немає предметної розмови.

"Я прихильник того, що НАТО є гарантом безпечної Європи", - сказав він, висловивши думку, що у першу чергу треба зміцнювати співпрацю в рамках цього блоку та на рівні окремих держав.

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Водночас Схетина сказав, що створення спільної армії ЄC може обговорюватися у довгостроковій перспективі.

"У червні буде Рада з питань безпеки та оборони і будемо про це говорити, але має бути конкретна пропозиція, яку можемо розібрати на складові елементи. Це багаторічний проект", - сказав він, нагадавши, що для його реалізації необхідна згода усіх 28-ми держав ЄС.