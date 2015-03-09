Президент Фінляндії підтримує ідею створення єдиної армії ЄС

Про це повідомив у неділю Фінському телеграфного бюро президент Фінляндії Саулі Ніїністе, пише ТАСС.

Він зазначив, що для ЄС головною цінністю є мир, саме для цього він коли був створений. "І було б серйозним і природним кроком, що ЄС захищав би свої цінності", - вважає глава держави.

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За його словами, "Фінляндія підтримала створення єдиної армії" співтовариства.

У свою чергу, міністр оборони країни Карл Хаглунд заявив, що вважає саму по собі базову ідею про появу такої армії правильною, однак не думає, що на це погодяться всі держави, що входять в ЄС.