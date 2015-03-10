РФ проводить у прикордонному з Україною військовому окрузі навчання із застосуванням новітнього озброєння

Росія проводить у прикордонному з Україною військовому окрузі навчання із застосуванням новітніх артилерійських систем.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства оборони РФ.

«У Ставропольському краї почався польовий вихід артилерійських підрозділів загальновійськової армії Південного військового округу (ПВО), на який залучено близько 500 військовослужбовців, задіяно більш як 100 одиниць озброєння і військової техніки», - йдеться в повідомленні.

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Під час навчань екіпажі і бойові розрахунки самохідних гаубиць «Мста-С», реактивних систем залпового вогню «Торнадо-Г» і самохідних артилерійських гармат «Хоста» відпрацюють дії на марші, виконають нормативи з розгортання і заняття вогневих позицій, їх інженерного обладнання й маскування, ураження об'єктів умовного противника. Артилеристи також удосконалюватимуть навики ведення розвідки, визначення координат цілей умовного противника, підготовки даних для стрільби, орієнтування на місцевості, зокрема за допомогою сучасної навігаційної апаратури «Грот».

На завершальному етапі військовослужбовці виконають бойову стрільбу із самохідних гаубиць «Мста-С» по різних цілях, зокрема рухомих, на віддаленні від 1,5 до 20 кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, раніше РФ використовувала вищезазначені артилерійські системи під час бойових дій на сході України.