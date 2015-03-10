Лідери ЄС обговорять ситуацію в Україні та стосунки з РФ на саміті наступного тижня

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомила речник високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

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„Продовження обговорення відбудеться на рівні Європейської Ради, що включає президента ЄР (Дональда Туска). Дискусія щодо ситуації в Україні та відносини з Росією буде одним з головним питань порядку денного”, - сказала вона.

Говорячи про можливість нових санкцій проти Росії, Косьянчич нагадала, що політичне рішення щодо їх підготовки вже було ухвалено, і відповідна робота триває.