Лідери ЄС обговорять ситуацію в Україні та стосунки з РФ на саміті наступного тижня
13:57, 10 березня 2015Світ
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Лідери Європейського Союзу обговорять ситуацію в Україні та відносини з Росією на саміті, який запланований на 19-20 березня у Брюсселі.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомила речник високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.
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„Продовження обговорення відбудеться на рівні Європейської Ради, що включає президента ЄР (Дональда Туска). Дискусія щодо ситуації в Україні та відносини з Росією буде одним з головним питань порядку денного”, - сказала вона.
Говорячи про можливість нових санкцій проти Росії, Косьянчич нагадала, що політичне рішення щодо їх підготовки вже було ухвалено, і відповідна робота триває.
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