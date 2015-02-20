Туск проводить консультації з лідерами ЄС по Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповідній заяві Дональда Туска, поширеній сьогодні у Брюсселі.

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"Сьогодні ми стоїмо перед реальністю, відповідно до якої майже через один тиждень (після мінських домовленостей) було понад 300 порушень режиму припинення вогню. Продовжують гинути люди. Ми досягли межі, коли подальші дипломатичні зусилля будуть марними, якщо вони не будуть підкріплені подальшими діями. З цією метою я зараз консультуюся з лідерами ЄС щодо подальших кроків", - заявив він.

Президент Європейської Ради підкреслив, що ці кроки будуть спрямовані на визначення "подальшої ціни за агресію на сході України", та на подальші дії, спрямовані на "деескалацію з урахуванням пропозиції президента України про те, як ЄС може допомогти поліпшити моніторинг за припиненням вогню".

Дональд Туск наголосив, що з минулої суботи ЄС докладав усіх зусиль, щоб мінські домовленості почали працювати, "навіть під час жорстких атак в Дебальцевому та інших регіонах з боку озброєних сепаратистів, підтримуваних Росією".

"Тільки слова, що збігаються зі справами, в кінцевому рахунку, принесуть реальну надію на політичне розв'язання цього конфлікту. В цю неділю я їду в Київ, щоб у цей важкий час висловити свою солідарність з народом України", - повідомив він.