Екс-президент Литви: Імперські цілі Росії представляють реальну загрозу

"Якщо стежити за подіями, за тим, що відбувається у нас під боком, на Сході, і за певними висловлюваннями, особливо визначених посадових осіб, членів Думи (Держдуми РФ - ред.) - кажуть, що в Сеймі можна висловити багато, більше, ніж в будь-якому іншому місці, - але мали місце чіткі висловлювання проти незалежності Литвита інших Балтійських держав. В моєму розумінні, реальна загроза для Литви існує", - сказав Адамкус у вівторок радіостанції Ziniu radijas, повідомляє Delfi.

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За його словами, загрозу представляють імперські задуми сусідньої Росії.

"Якщо з Україною "розберуться", то, мені здається, імперські цілі Росії не змінилися, і вони спробують повернути собі те, що було брутально зроблено в 1940 році проти Литви та інших держав Балтії. Тому в Литві проявляється занепокоєння і робляться певні кроки, на мій погляд, це зважений підхід", - сказав екс-президент.

За його словами, членство Литви в НАТО надає певну безпеку, Литві лише потрібно подбати про оборону, поки прийдуть на допомогу сили Альянсу.

"Наш обов'язок - належним чином підготуватися і допомогти силам НАТО встигнути підійти ближче або бути в Литві і чинити опір російської агресії", - сказав Адамкус.