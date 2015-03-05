Литва і Польща готові до появи "зелених чоловічків"

Про це заявив головнокомандувач Збройними силами Польщі, який перебуває з візитом у Литві, генерал Мечислав Гоцул, повідомляє Delfi.lt.

"Військові повинні бути готові до поганої погоди. А ця погана погода - насамперед "зелені чоловічки". Після сьогоднішньої зустрічі та інформації зі штабу у мене немає ніяких сумнівів, що ВС і Литви та Польщі до цього готові", - сказав Гоцул.

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За словами генерала, "гібридні загрози" актуальні не тільки для збройних сил, але й для всієї національної системи, тому дуже важливо забезпечити гарний зв'язок між армією і службами внутрішньої системи.

Головнокомандувач ЗС Литви генерал-майор Йонас Вітаутас Жукас також повідомив, що підготовка до таких загроз ведеться. Генерал, перш за все, згадав створені в минулому році національні Сили швидкого реагування, чисельність яких становить 2,5 тис. осіб.