Лукашенко: Нам Господом визначено бути в дружбі з Росією

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, зустрічаючись з губернатором Курської області Російської Федерації Олександром Михайловим, передає БЕЛТА.

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"Ми рідні брати, нам Господом визначено бути в цій дружбі і будувати таким чином наші інтеграційні відносини, - зазначив глава білоруської держави. - Ми ніколи не викручувалася перед росіянами. Якщо вже йшли на союз, військово-політичний, економічний, то робили це відкрито, чесно".

Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко заявляв, що Росія прагне завоювати його країну.