Лукашенко: Нам Господом визначено бути в дружбі з Росією
15:13, 10 березня 2015Світ
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Білорусь ніколи не викручувалася перед Росією, завжди відкрито і чесно йшла на співпрацю.
Олександр Лукашенко / УНІАН
Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, зустрічаючись з губернатором Курської області Російської Федерації Олександром Михайловим, передає БЕЛТА.
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"Ми рідні брати, нам Господом визначено бути в цій дружбі і будувати таким чином наші інтеграційні відносини, - зазначив глава білоруської держави. - Ми ніколи не викручувалася перед росіянами. Якщо вже йшли на союз, військово-політичний, економічний, то робили це відкрито, чесно".
Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко заявляв, що Росія прагне завоювати його країну.
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