Лукашенко вважає, що ЄС та Росія прагнуть колонізувати його країну - Rzeczpospolita

Як повідомляє Rzeczpospolita, про це він сказав під час інтерв'ю з професором Університету Редфорд Григорієм Іоффе, який написав про білоруського президента книжку під назвою "Точка зору на Лукашенко: Білорусь в культурному і геополітичному контексті", пише ZN.

Читайте такожПрезидент Білорусі розраховує на "добрий діалог" з ЄС

"Я прекрасно розумію, що зараз триває боротьба за Білорусь. Або Росія захопить, або Захід,я кий зробить все більш розумно. Так чи інакше йдеться про колонізацію. Візьмемо східноєвропейські країни, які стали членами Євросоюзу. І що? Німеччина, Франція, частково Великобританія і трохи Італія визначають політичний напрямок. Решта мусить сидіти і мовчати. А що каже Росія? Продай, віддай, приєднайся до Росії! Тому найважливішим для мене є вистояти і захистити країну", - сказав Лукашенко.

На думку білоруського президента, обидві сторони ведуть проти нього інформаційну війну, готуючись до захоплення його країни. При цьому він зауважує, що Захід веде діалог з Володимиром Путіним, хоча в нього ситуація з демократією ще гірша. Лукашенко переконаний, що такі "подвійні стандарти" Європи пов'язані з тим, що в Росії є газ і нафта, а у Білорусі немає.

Раніше видання Die Zeit писало, що Лукашенко боїться агресії як Заходу, так і Путіна. Лукашенко глибоко стривожений агресією Росії проти України. Хоча демократичні протести на Майдані в Києві теж його лякають, враховуючи, що білоруський президент тримає населення своєї країни в страху перед тоталітарними репресіями. В цей же час, Росія може почати вимагати військової солідарності від Білорусі і захоче розмістити свої війська на її території задля війни проти України.