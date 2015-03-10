США консультуються з Євросоюзом щодо посилення санкцій проти Росії - Нуланд

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд наголошує, що Сполучені Штати та Європейський Союз проводять спільні консультації щодо посилення санкцій проти Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час сенатських слухань у комітеті із закордонних справ Сенату у вівторок.

"Ми вже розпочали консультації з нашими європейськими партнерами щодо продовження політики тиску шляхом прийняття санкцій, якщо Росія продовжить розпалювати вогонь на сході та інших частинах України, і якщо імплементація Мінських угод зазнає невдачі, або більше території буде захоплено, як ми це бачили у ситуації з Дебальцевим", - наголосила Нуланд.

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Також помічник держсекретаря зазначила, що зобов'язання Росії у відповідності з Мінськими угодами є чіткими, і вибір залишається за нею. Нуланд нагадала, що США будуть оцінювати Росію за вжитими діями, а не за словами. "Сполучені Штати почнуть послаблювати санкції проти Росії тальки тоді, коли Мінські угоди будуть повністю імплементовані", - наголосила вона.

У цьому зв'язку представник Держдепартаменту пояснила, що США очікують побачити в найближчій перспективі повне припинення вогню у всіх частинах східної України, повний необмежений доступ для спостерігачів ОБСЄ на територію конфлікту, в тому числі на підконтрольні сепаратистам території, а також повне відведення важкого озброєння як зі сторони України, так і Росії і сепаратистів, за участі спостереження та контролю виконання цього процесу під егідою ОБСЄ.