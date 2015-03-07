Євросоюз розділився у питанні посилення санкцій проти Росії – ЗМІ

По це пише французька газета Liberation, передає Українська правда.

"Наявне нестійке поліпшення ситуації" - сказав глава МЗС Франції Лоран Фабіус.

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"Але ми ще не в фазі стійкого припинення вогню" - зазначив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

На тлі цих розмов у Ризі постало питання, як бути з санкціями, які забороняють інвестиції в банки чи такі енергетичні гіганти як "Роснефть"

"Про це ми також говорили" - зізнався Фабіус, в той час як нову зустріч глав МЗС країн ЄС призначено на 16 березня.

"Яструби" в особі представників Великої Британії, країн Балтії та Польщі хочуть якнайшвидшого продовження санкцій вже у березні, щоб зберегти тиск на Росію.

"Ми будемо чекати справжньої деескалації, тому найймовірніше вони (санкції – ред.) лишаться в силі до кінця року"- сказав міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.

"Краще раніше, ніж пізніше, але їх продовжать" - вважає глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

Інші кажуть, що мінські угоди виконуються і потрібно почекати з рішеннями про санкції.

Серед "голубів" Іспанія, яка оцінює втрати від санкцій в 21 млрд євро, Італія, прем’єр якої нещодавно відвідав Москві, Кіпр, Греція.

Але, за словами дипломата, на якого посилається видання, як це часто буває, шальки терезів у той чи інший бік здатна схилити канцлер ФРН Ангела Меркель, яка ще не висловлювалася з цього приводу.

Нагадаємо, за результатами першого дня неформальної зустрічі глав МЗС міністри вирішили, що ЄС готовий розширити санкції у разі порушення Мінська-2.