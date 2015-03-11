Британія може розкрити фінансові таємниці Путіна

Про це свідчить відео The Telegraph, пише Lb.ua.

Відповідаючи на питання про існування "цікавих" фінансових механізмів найближчого оточення Путіна, які будуть розголошені британським урядом, Хеммонд відповів: "так може бути".

"Коли ми говоримо про подальші кроки, які ми робимо, збільшуючи тиск на Росію, одним з головних питань, яке ми собі ставимо, є питання стратегічної комунікації: як ми можемо донести народу Росії інформацію про те, що відбувається насправді?" - прокоментував Хеммонд ідею розголошення інформації про багатство Путіна і його оточення.

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"Це цікава думка, і я впевнений, що люди (в Росії) почнуть замислюватися", - додав Хеммонд.

Нагадаємо, глава інвестиційного фонду Hermitage Capital Білл Браудер оцінив статки президента РФ Володимира Путіна в $200 млрд