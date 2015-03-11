Колишній прем'єр Японії прибув в анексований Крим

07:11, 11 березня 2015
Світ
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Колишній прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояма прибув з візитом в анексований Росією Крим.

REUTERS

Візит Юкіо Хатоями триватиме до четверга, передає Бі-бі-сі.

Перед візитом уряд Японії вимагав від колишнього прем'єра відмовитися від наміру відвідати анексований Росією півострів.

токіо

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За даними інформаційного агентства Кіодо, колишній прем'єр має намір дізнатися, що думають жителі півострова з приводу анексії Криму.

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