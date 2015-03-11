Колишній прем'єр Японії прибув в анексований Крим

Колишній прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояма прибув з візитом в анексований Росією Крим.

Візит Юкіо Хатоями триватиме до четверга, передає Бі-бі-сі. Перед візитом уряд Японії вимагав від колишнього прем'єра відмовитися від наміру відвідати анексований Росією півострів. токіо Читайте такожКолишній прем'єр Японії поїде в Крим всупереч запереченням Токіо За даними інформаційного агентства Кіодо, колишній прем'єр має намір дізнатися, що думають жителі півострова з приводу анексії Криму.

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