Обама вважає імпровізацією анексію Криму Путіним
02:14, 02 лютого 2015Світ
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Президент США Барак Обама вважає, що у Путіна не було підготовленої стратегії щодо України, а анексія Криму стала "імпровізацією" Кремля у відповідь на несподівані для Москви протести на Майдані.
REUTERS
Про це Обама сказав в інтерв'ю телеканалу CNN, повідомляють Подробности.
Обама зазначив, що часи, коли велич держав будувалася на основі територіальної експансії, минули. Анексія Криму, за словами президента США, - аж ніяк не "вигідне придбання" для Росії.
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Він також підкреслив, що дії російського керівництва призвели до грубого порушення міжнародного права, порушення територіальної цілісності України і спричинилиміжнародну ізоляцію Росії.
Нагадаємо, що США обіцяють посилювати тиск на Росію з-за українську кризу і водночас будуть допомагати Києву
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