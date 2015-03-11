Швеція відправить в Україну кілька гуманітарних конвоїв

Україна та Швеція домовились про направлення на Донбас декількох гуманітарних конвоїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

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Порошенко подякував Левену за підтримку Швецією України, зокрема, у питанні створення миротворчої місії під мандатом ООН.

"У діяльності по запровадженню миру і щодо дуже важливого вирішення питання гуманітарної катастрофи Швеція завжди поруч з нами. Ми домовились про запровадження декількох гуманітарних конвоїв і дуже вдячні Швеції за активну допомогу як у реабілітації українських воїнів та цивільних, яку вона надавала весь цей час, так і щодо політичної і практичної підтримки нашої держави в забезпеченні деескалації ситуації (на Донбасі)", - наголосив президент.