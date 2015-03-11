Швеція відправить в Україну кілька гуманітарних конвоїв
Порошенко повідомив про гуманітарну допомогу від Швеції.
Україна та Швеція домовились про направлення на Донбас декількох гуманітарних конвоїв.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.
Читайте такожШвеція після рішення про фінансову допомогу Україні закликала інші країни наслідувати її приклад
Порошенко подякував Левену за підтримку Швецією України, зокрема, у питанні створення миротворчої місії під мандатом ООН.
"У діяльності по запровадженню миру і щодо дуже важливого вирішення питання гуманітарної катастрофи Швеція завжди поруч з нами. Ми домовились про запровадження декількох гуманітарних конвоїв і дуже вдячні Швеції за активну допомогу як у реабілітації українських воїнів та цивільних, яку вона надавала весь цей час, так і щодо політичної і практичної підтримки нашої держави в забезпеченні деескалації ситуації (на Донбасі)", - наголосив президент.