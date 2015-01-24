ООН вимагає від Росії повного переліку вмісту її «гуманітарних конвоїв»

Як повідомляє Радіо Свобода, Управління координації гуманітарних зусиль ООН у найсвіжішому звіті про ситуацію в Україні, серед іншого, нагадало, що Росія від серпня минулого року ввела вже 11 таких «гуманітарних конвоїв» на окуповані території Донбасу. Росія заявляла, що там було 14,5 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Тим часом в Росії днями заявили, що готуються ввести на територію України, захоплену бойовиками, вже 12-й «гумконвой».

Україна звертає увагу, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» з невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське та міжнародне законодавство. Україна та Міжнародний Комітет Червоного Хреста відмовляються приймати чи супроводжувати ці «гуманітарні конвої», бо Росія не надає детального переліку вантажів або повідомляє про вантажі, які не можуть бути визнані гуманітарними.

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В Україні звертають увагу, що щоразу після введення чергового «конвою» терористи посилюють обстріли та напади на українські позиції, і заявляють, що цими колонами на захоплені бойовиками території доставляються як боєприпаси, сухі пайки і зброя. Крім того, українська сторона заявляла, що вантажівки вивозили до Росії викрадене на Донбасі заводське обладнання чи тіла вбитих росіян.

Росія стверджує, що йдеться лише про продукти, медикаменти, електрогенератори тощо.