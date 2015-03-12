Адвокат обвинуваченого у вбивстві Нємцова підтвердив, що його підзахисний визнав провину

Фігурант справи про вбивство політика Бориса Нємцова Заур Дадаєв визнав провину, підтвердив у середу його адвокат Іван Герасимов, передає РИА Новости.

"Оголошуючи постанову, суддя вказала, що він визнав провину. Вона не була голослівна", - пояснив він.

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Раніше Дадаєв, згідно публікації "МК", в розмові з правозахисниками в СІЗО заявив, що відкликав свідчення. До цього повідомлялося, що такі свідчення він дав.

Як повідомляв УНІАН, Нємцова було вбито в ніч на 28 лютого в Москві під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив в політика. Від поранень він помер на місці. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

В інтерв'ю від 10 лютого Нємцов заявив про побоювання, що президент Росії Володимир Путін "замовить" його за опозиційні висловлювання.