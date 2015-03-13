МакКейн різко розкритикував позицію Штайнмаєра по Україні

Німецький міністр разом зі своїм урядом ухиляється від того, щоб "обмежити дії Володимира Путіна, який в цей час знищує українців", заявив Джон МакКейн у Вашингтоні, передає DW.DE.

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На думку сенатора, глава німецької дипломатії "не заслуговує довіри".

Слова американського політика стали реакцією на те, що Франк-Вальтер Штайнмаєр вчора піддав критиці лист, складений Джоном Маккейном і ще 46 республіканськими сенаторами. У посланні, яке було направлено керівництву Ірану, сенатори попереджали, що без ратифікації Конгресу США можлива угода з атомної програми Тегерана може бути анульована після закінчення президентського терміну Барака Обами в 2017 році.

Міністр закордонних справ Німеччини висловив побоювання з приводу того, що лист республіканців може підірвати довіру Тегерана до "шістки" міжнародних посередників. "Переговори досить складні, тому нам не потрібен додатковий фактор невизначеності", - заявив німецький міністр.

Джон МакКейн, у свою чергу, звинуватив главу німецького МЗС у прихильності дипломатії в стилі Чемберлена, нагадавши тим самим про політику умиротворення, прихильником якої був британський уряд у 1930-х роках. Лондон тоді безуспішно намагався запобігти війні в Європі, йдучи на поступки Адольфу Гітлеру.