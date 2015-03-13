Штайнмаєр закликав до "стратегічного терпіння" у поведінціі з Росією

Про це він заявив в ході візиту до Вашингтона, передає Deutsche Welle.

"Недивлячись на український конфлікт, Захід повинен докласти зусиль, щоб знову встановити з Москвою відносини співробітництва", - заявив Штайнмаєр.

Він, однак, визнав, що такий процес може тривати роки або навіть десятиліття". У той же час глава МЗС ФРН підкреслив особливе значення трансатлантичної співпраці Європи з США.

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Штайнмайер знову підтвердив негативне ставлення Берліна до можливих поставок зброї Україні. За його словами, пропозиції деяких представників американської адміністрації про надання Києву оборонних озброєнь можуть вивести конфлікт на новий рівень. На думку Штайнмаєра, поставки зброї перекреслили б колишню стратегію.