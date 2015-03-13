Прем'єр Франції: війна на порозі ЄС викликає велике занепокоєння

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс у Варшаві, передає DW.DE. Він висловив сподівання на повне виконання мінських угод. "Це необхідно для безпеки та миру у Європі", - заявив він, додавши, що розуміє, що країни Балтії та Польща занепокоєні конфліктом у сусідній країні. "Необхідно уникати всіх ризиків, які могли б призвести до розширення цього конфлікту", - наголосив Мануель Вальс.

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Також французький прем'єр зустрівся у Варшаві із своєю польською колегою Євою Копач та президентом Польщі Броніславом Коморовським, щоб обговорити ситуацію в Україні та питання європейської безпеки. "Війна на порозі Євросоюзу - це дуже серйозно та викликає велике занепокоєння. Ми можемо бачити, що стабільність та мир у Європі - під загрозою".