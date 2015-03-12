Польща заявила про бажання купити у США ракети "Томагавк"

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Одна з можливостей, яку ми хочемо отримати від них (субмарин - ред.) - крилаті ракети", - сказав польський міністр в ефірі громадського радіо.

Семоняк також повідомив, що близько 10 тисяч солдатів НАТО візьмуть участь у військових навчаннях у Польщі в цьому році, серед них близько 5 тисяч - члени створених Альянсом сил швидкого реагування.

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"Томагавк" - це американська багатоцільова високоточна дозвуковая крилата ракета великої дальності, стратегічного і тактичного призначення. Перебувала на озброєнні кораблів і підводних човнів ВМС США, використовувалася у всіх значних військових конфліктах з участю США. Орієнтовна вартість становить 1,45 млн доларів.