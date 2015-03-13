19 березня відбудеться засідання Ради ЄС на рівні глав держав і урядів

19 березня відбудеться засідання Ради Європейського Союзу на рівні глав держав і урядів.

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1».

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"19 числа відбудеться засідання Ради Європейського Союзу на рівні голів держав і урядів. Саме тому зараз, в тому числі і на мої плечі, лягає надзвичайно відповідальне завдання - забезпечити якомога широкий міжнародний діалог, щоб підготувати це засідання", - сказав він.

Порошенко також зазначив, що Україна дотримується всіх взятих на себе зобов'язань, тому світ їй довіряє.

«Україні довіряють, бо Україна чітко і неухильно дотримується всіх домовленостей, які вона взяла на себе», - підкреслив глава держави.