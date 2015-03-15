Угорці освистали пропутінського прем'єра Орбана під час виступу до Дня революції

Між демонстрантами і прихильниками уряду спалахнула словесна суперечка, яка переросла в бійку, передає кореспондент Радіо Свобода. У протистояння довелося втрутитися поліцейським. Кілька осіб постраждали.

До річниці національно-визвольної революції 1848-49 років угорська опозиція у неділю організувала у центрі Будапешта кілька акцій громадянської непокори чисельністю понад 10 тисяч осіб. Протестувальники скандували «Орбане, забирайся геть!», «Нова Угорська Республіка!», «Досить фідесівської облуди!» та ін.

Останнім часом в Угорщині рейтинги проурядової коаліції впали більше як на третину, а на проміжних парламентських виборах коаліція партії «ФІДЕС» і християнських демократів втратила дві третини голосів у Національній асамблеї.

Читайте такожОрбан: Угорщина не хоче мати спільного кордону з РосієюЗа проросійську політику опоненти називають Віктора Орбана «молодшим братом Путіна» і звинувачують у сексотстві. Євросоюз критикує чинний угорський уряд за згортання демократії та ухвалення законів, які суперечать нормативним актам ЄС.

Раніше повідомлялося, що під час останнього візиту до будапешта Путін відвідав кладовище Керепеші, де серед інших поховані радянські військовослужбовці, загиблі під час придушення повстання 1956 року.