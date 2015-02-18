ЗМІ: Угорським журналістам заборонили супроводжувати Путіна до меморіалу радянським солдатам

Про це повідомило польське видання Stooq з посиланням на Informacyjna Agencja Radiowa.

Угорський журналіст Ондраш Штумпф в коментарі агентству заявив, що його колег не пустили разом з Путіним на кладовище Керепеші, де розташований відреставрований російським мільярдером Андрієм Скочем меморіал загиблим у Другій світовій та в 1956 році радянським солдатам. Президента РФ мали супроводжувати тільки представники російських медіа, сказав Штумпф.

Читайте такожПутін пообіцяв Угорщині гнучкіший контракт із «Газпромом»Голова угорського аналітичного центру Пітер Креко наголосив, що не зовсім ясно, до якого саме пам'ятника російський президент поклав вінок - пам'яті загиблих у боротьбі з нацистами чи пам'яті загиблих під час придушення повстання 1956 року, на якому написано "загиблим у боротьбі з контрреволюцією".

При цьому з англійської та російської версій офіційного сайту Кремля зникли новини про відвідини Путіним Керепеші (кеш), натомість у звіті про його візит до Угорщини залишилася тільки лаконічна згадка про кладовище.

Угорське видання politics.hu зазначає, що якщо Путін дійсно поклав квіти до меморіалу загиблим у 1956 році, це суперечить деяким положенням прийнятої нинішнім урядом Конституції країни та її законам, які встановлюють кримінальну відповідальність за заперечення злочинів нацистської та комуністичної диктатури.

Нагадаємо, Путіна в Будапешті зустрічали масовим мітингом.