Пожежу в Новодівичому монастирі в Москві загасили

Пожежа була повністю ліквідована о 01:23 (мск) ніхто не постраждав, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Про займання стало відомо в 22:41 за місцевим часом. Як повідомлялося, спочатку загорілися будівельні риштування, які незабаром обрушилися. Займання почалося у верхній частині дзвіниці.

До монастиря було стягнуто більше сотні пожежників та десятки одиниць пожежної техніки. Площа пожежі склала близько 300 квадратних метрів.

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Повідомляється, що ніхто не постраждав. Зсередини дзвіниця вціліла, лише в деяких місцях обвалилася штукатурка, повідомив журналістам перший заступник голови управління МНС по Москві Олександр Гаврилов.

За словами заступника міністра культури Григорія Перумова, дзвіниця була застрахована, і у разі збитку все буде відновлено.