Знайдено ще три тіла жертв катастрофи літака AirAsia

Про це заявив у понеділок оперативний директор пошуково-рятувальної операції маршал Супріяді, передають РИА Новости.

"Ми виявили три тіла жертв катастрофи рейсу QZ8501", - сказав він. Раніше повідомлялося, що за два з половиною місяці пошуково-рятувальної операції знайдено 103 тіла загиблих.

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За словами Супріяді, тіла були виявлені в 40 метрах від місця, з якого було піднято на поверхню основний фрагмент фюзеляжу літака, що розбився. У цьому районі досі залишається багато більш дрібних уламків, і тіла були знайдені серед них, додав маршал.

Лайнер вилетів з індонезійського міста Сурабая в Сінгапур рано вранці 28 грудня і менш ніж через годину польоту зник з екранів радарів, не подавши заздалегідь сигналів лиха. На борту були 162 людини, всі вони загинули.