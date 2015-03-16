Саудівська Аравія пригрозила відмовою від без'ядерного статусу

Принц Туркі Фейсал в інтерв'ю Бі-бі-сі сказав, що якщо Ірану дозволять розробляти ядерну програму, Саудівська Аравія та інші держави будуть домагатися такого ж права. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Туркі Фейсал - молодший син короля, колишній глава розвідки Саудівської Аравії, нині вважається неофіційним посланником саудівського уряду.

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Шістка міжнародних переговірників стверджує, що вжитих заходів достатньо, щоб обмежити розробки Тегерана мирним атомом.

Критики цього плану вважають, що ісламська республіка повинна повністю згорнути ядерну програму, щоб не провокувати регіональну гонку озброєнь на грунті суперництва між Іраном і Саудівською Аравією.