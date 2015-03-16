ЄС збереже єдність у ставленні до агресії РФ за умови спільної позиції Німеччини та Франції - Туск

Європейський Союз збереже єдність у ставленні до агресії РФ проти України за умови збереження спільної позиції Німеччини та Франції.

Про це сказав президент Ради ЄС Дональд Туск в інтерв'ю ряду видань, у тому числі польській Gazeta Wyborcza.

"Доки ми маємо спільну рекомендацію канцлера Меркель та президента Олланда, доти маємо реальний шанс на спільну позицію 28 держав ЄС", - cказав Туск.

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Тому, за його словами, його першочерговим завданням є добитися компромісу між Берліном і Парижем. Туск відзначив, що цього легше досягти, ніж згоди між усіма 28 державами ЄС.

"Знаю, що їхня рекомендація буде сприйнята як Литвою, так і Грецією", - сказав Туск.