ЄС збереже єдність у ставленні до агресії РФ за умови спільної позиції Німеччини та Франції - Туск
Тому, за його словами, його першочергове завдання - домогтися компромісу між Берліном та Парижем.
Європейський Союз збереже єдність у ставленні до агресії РФ проти України за умови збереження спільної позиції Німеччини та Франції.
Про це сказав президент Ради ЄС Дональд Туск в інтерв'ю ряду видань, у тому числі польській Gazeta Wyborcza.
"Доки ми маємо спільну рекомендацію канцлера Меркель та президента Олланда, доти маємо реальний шанс на спільну позицію 28 держав ЄС", - cказав Туск.
Читайте такожТуск: Путін - добрий учень Шмітта, його політика є набагато простішою, ніж наші складні переговори
Тому, за його словами, його першочерговим завданням є добитися компромісу між Берліном і Парижем. Туск відзначив, що цього легше досягти, ніж згоди між усіма 28 державами ЄС.
"Знаю, що їхня рекомендація буде сприйнята як Литвою, так і Грецією", - сказав Туск.