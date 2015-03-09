Посол США в ООН: зусилля сконцентровані на припиненні агресії РФ в Україні

16:22, 09 березня 2015
Політика
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Зусилля США і ООН сконцентровані на припиненні Росією агресії в Україні.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку позицію посол США в ООН Саманта Пауер озвучила в Брюсселі, відповідаючи на запитання українських журналістів щодо перспектив напряму миротворчої місії ООН в Україну.

Читайте такожПосол США в ООН закликала Росію перестати жити в перевернутому з ніг на голову світі"Я думаю, що наші зусилля зараз сконцентровані на тому, щоб побачити виконання мінських домовленостей", - сказала вона.

За словами американського дипломата, вона зустрічалася з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, президентом Петро Порошенком, спілкувалася з віце-президентом США Джозефом Байденом і президентом Бараком Обамою.

"Ми розглядаємо всі варіанти, але знову - найважливіший аспект, щоб гарантувати мир в Україні, - це щоб Росія припинила свою агресію в Україні. На цьому сконцентровані наші зусилля", - зазначила Саманта Пауер.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні РНБО президент Петро Порошенко запропонував обговорити питання про запрошення в Україну миротворчої місії ООН. Він зазначив, що найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка буде працювати на підставі рішення Ради Безпеки ООН.

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