В ООН вирішили скласти "плейлист щастя"

Організація Об'єднаних Націй складає «плейлист щастя» до 20 березня - Міжнародного дня щастя, пише Lenta.ru з посиланням на The Guardian.

«У цей день за допомогою музики - універсальної мови - ми хочемо показати солідарність з мільйонами людей по всьому світу, що страждають від бідності, обмеження прав, гуманітарної кризи та впливу погіршення навколишнього середовища та зміни клімату», - пояснив Генсек ООН Пан Гі Мун.

До складу плейлиста увійдуть пісні Еда Ширана, Девіда Гетти, Джона Ледженда, Джеймса Бланта. Генсек ООН запропонував включити в список композицію Стіві Уандера Signed, Sealed, Delivered.

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За кампанію відповідає 18-річний поп-виконавець Cody Simpson, який запропонував своїм фанатам викладати варіанти для списку в Twitter з хештегом #HappySoundsLike. 20 березня Сімпсон вибере п'ять із запропонованих пісень і включить їх в офіційний список.

«Я щасливий брати участь у такій чудовій програмі, яка підвищує обізнаність людей про Міжнародний день щастя. Сподіваюся, кожен поділиться піснею, яка робить його щасливішим», - сказав Сімпсон.

Міжнародний день щастя стали відзначати у 2012 році, щоб підтримати ідею пошуку щастя як одну з основних життєвих цілей.