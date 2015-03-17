Ірак закликав США і Європу посилити боротьбу з "Ісламською державою"

В інтерв'ю Бі-бі-сі Айяд Аллауї заявив, що країни, які брали участь у військовій операції проти Саддама Хусейна, несуть моральну відповідальність перед Іраком і, отже, повинні допомогти в протистоянні ісламістам.

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Він попередив, що без підтримки Заходу в Іраку посилиться вплив Ірану. Айяд Аллауї також висловив побоювання щодо деяких шиїтів, які воюють на боці уряду проти "Ісламської держави", посилюють релігійний розкол в країні, нападаючи на сунітів з помсти.