Ірак закликав США і Європу посилити боротьбу з "Ісламською державою"
20:58, 17 березня 2015Світ
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Віце-президент Іраку Айяд Аллауї закликав США та інші західні країни посилити боротьбу з бойовиками з угрупування "Ісламська держава".
REUTERS
В інтерв'ю Бі-бі-сі Айяд Аллауї заявив, що країни, які брали участь у військовій операції проти Саддама Хусейна, несуть моральну відповідальність перед Іраком і, отже, повинні допомогти в протистоянні ісламістам.
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Він попередив, що без підтримки Заходу в Іраку посилиться вплив Ірану. Айяд Аллауї також висловив побоювання щодо деяких шиїтів, які воюють на боці уряду проти "Ісламської держави", посилюють релігійний розкол в країні, нападаючи на сунітів з помсти.
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