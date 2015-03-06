В Іраку бойовики бульдозерами знищують руїни стародавнього ассирійського міста

Міністерство туризму і старожитностей Іраку повідомляє, що бойовики почали руйнування після денної молитви 5 березня, передає радіо "Свобода".

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За повідомленням, вантажівки, які також можуть бути використані для вивезення артефактів, зафіксували і за 30 км на південний схід від Мосула.

У міністерстві заявили, що наразі не знають обсягів руйнування історичного міста, заснованого близько 3,3 тис. років тому на річці Тігр.

В ЮНЕСКО вже відреагували на дії ісламістів, засудивши руйнування стародавнього міста. "Ми не можемо більше мовчати. ​​Руйнування світової культурної спадщини - це військовий злочин. Я закликаю всіх політичних і релігійних лідерів виступити проти цього варварства", - підкреслила голова ЮНЕСКО Ірина Бокова, передає Бі-бі-сі.

Нагадаємо, тиждень тому угруповання "Ісламська держава" поширило відеозапис, на якому ісламісти руйнують кувалдами статуї і скульптури у античному музеї міста Мосул, яке бойовики "Ісламської держави" захопили у червні 2014 року. На відео також показано, як чоловік руйнує крилатого бика, що є ассирійським дохристиянським божеством.